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Сахарова вновь перекрыли из-за елки. Нужно ли ее перенести в другое место Барнаула?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Главный символ Нового года на центральной площади города нравится далеко не всем

Площадь Сахарова в Барнауле закрыли для движения автомобилей почти на полтора месяца. Сейчас там устанавливают главную елку и снежный городок, где в праздники наверняка будет проводить время большая часть горожан, уставших от одних и тех же фильмов по телевизору и салатов оливье. При этом многие автомобилисты не один год жалуются, что из-за перекрытой площади в центре города возникают пробки. В качестве альтернативы они предлагают перенести снежный городок на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Тем более что на прошлой неделе рядом открыли новое здание Старого базара и теперь можно не только покататься на горке, но и купить пирожков, апельсинчиков или полкило мяса. Разбираемся, где все-таки должна стоять главная елка города.

Площадь Сахарова – лучшее место для елки

Сахарова – самая универсальная площадь, пожалуй, единственная в центре города, где можно проводить культурные и массовые мероприятия. Ее возводили на пустыре специально для проведения концертов, митингов и первомайских шествий. Уже через несколько лет рядом появился Дворец зрелищ и спорта, Алтайский краевой театр драмы с широкой парадной лестницей, ведущей к площади Советов и проспекту Ленина. За долгие годы площадь пережила не один новогодний городок, ярмарку меда, митинг и день рождения Барнаула. Ежегодно из Алтайского края уезжает 40 тысяч человек, а вот елка не хочет менять прописку. Правда, в городе нет ни одной другой площади, где можно было бы собрать одновременно до 50 тысяч человек, установить огромную сцену, не перекрывая важные транспортные артерии города. Ни один автобус или троллейбус по Сахарова не проезжает, а локаут для автомобилей на полтора месяца вряд ли должен быть ключевым аргументом для переноса городских праздников в другую точку Барнаула.  

Власти не раз экспериментировали с площадками для мероприятий, перенося концерты в другие места. Например, День города в 2006 году проходил на площади у Речного вокзала, а в 2008-м – на площади Свободы. Оба эксперимента оказались неудачными. Жители жаловались на перекрытый проспект Ленина, и что добраться до места проведения праздника им было сложнее, чем обойтись без бокала шампанского в новогоднюю ночь. Перенести снежный городок на другую площадку планировали также несколько лет назад, причем тему поднимали все предыдущие мэры Барнаула. Среди возможных вариантов рассматривали парки "Лесная сказка", "Центральный" и "Арлекино". Однако убрать городок из центра столицы края все равно что отмечать Новый год в квартире, где нет телевизора. Вроде тот же праздник, но атмосфера не та. В театре драмы, например, весь декабрь проходят губернаторские елки, куда приезжают дети со всего края, многие из которых вообще бывают в Барнауле впервые. Для них двойной праздник: тут тебе рядом елка с ледяными фигурками, горками и гирляндами. Для тех, кто не хочет специально ехать в центр города, в районах и парках также устанавливают елку с горками. Причем такая практика существует во всех крупных городах России. Барнаул – не исключение.

Известный городской общественник, представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг уверен, что лучше места, чем Сахарова, не найти. А пробки в Барнауле были, есть и будут при любых мэрах города.

"Был уже неудачный пример с площадью Свободы, ничего хорошего из этого не вышло. На нашем Арбате тоже места мало. Касаемо автомобилистов, то на пробки в городе перекрытие площади влияет незначительно. Пробки в центре постоянны и при открытом движении на Сахарова. Здесь ездит очень мало машин. И в будние дни, и в праздники ничего не меняется. Надо понимать, что проблема пробок будет возникать перед новогодними праздниками всегда и в любом городе", – резюмирует Игорь Берг.

Елку поставить на Мало-Тобольскую. Для чего-то же ее строили

Пока на площади Сахарова не построили гостиницу, новый корпус университета из трех букв, елка на площади выглядит как ложка борща в огромной 20-литровой кастрюле. Уж слишком большая площадь, чтобы перекрывать ее ради трех горок и искусственной ели. Снежный городок легко бы мог разместиться на пешеходной улице Мало-Тобольской, отремонтированной за 40 миллионов в 2017 году. Власти тогда заявляли, что барнаульский Арбат строили как раз для проведения массовых мероприятий. Хотя для многих открытие улицы воспринималось исключительно как освоение федеральных бюджетных средств. По ней разок прошлись экс-губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин, пообещав народу уличных музыкантов, художников и праздник. Успешным местом для прогулок (в отличие от новой лестницы и набережной) Мало-Тобольская не стала. Власти города ежегодно занимаются любимым хобби, пересаживая деревья на улице, а после открытия Старого базара она вновь превратилась в место, где торгуют пирожками или шапками.

Как отмечает автор телеграм-канала "Барнаульский нытик" Игорь Янцен, проект туркластера Барнаула провалился и нужно в будущем переосмысливать всю концепцию центра города. Начать можно с благоустройства улицы Мерзликина, которую необходимо переделать в пешеходную. В отличие от Мало-Тобольской, здесь рядом кафе, культурные заведения, спортивные объекты.

"На площади Сахарова много бесполезного асфальта, при этом со стороны Дворца спорта ходить пешеходам, по сути, негде. Если сделать грамотно, то и не надо будет перекрывать проезд полностью на долгое время, саму елку можно и к театру перенести. Но сейчас не понятно, что будет дальше с самой площадью, слишком много предлагается проектов на этом месте. От одного, кажется, отбились, но их там еще очередь. Все это должно сочетаться с транспортной реформой, ориентацией на современные виды транспорта", – сообщил он.

Однако в пользу барнаульского Арбата, как пристанища для елок, палок, концертов и других городских "движух", говорит важный аргумент. Городок на Сахарова обходится городскому бюджету почти в 9 миллионов рублей и его строят фактически ради всего двух недель. Елку демонтируют сразу после новогодних каникул. Если перенести городок на Мало-Тобольскую, то горки и фигурки могли бы там простоять до самой весны. По этой же схеме на барнаульском Арбате можно проводить ярмарки меда, сыра, мяса и всего того, чем богат Алтай.  По информации amic.ru, краевые власти обсуждали с мэрией перенос городка на аллею Ветеранов еще в прошлом году. Для многих это казалось идеальным вариантом: самый центр города, рядом много общественных заведений, удобная транспортная развязка. Однако в мэрии на перенос не согласились, сославшись на мнение самих горожан.

"Как показало голосование, большинство жителей города высказались за сохранение елки на Сахарова. Наша задача – прислушиваться к мнению горожан", – пояснили в пресс-службе мэрии Барнаула amic.ru почему елка не переезжает.

Сахарова вообще нужно перекрыть навсегда

Еще один вариант, и он самый невероятный (автомобилисты, не спешите кидать в автора чем-нибудь), – избавить Сахарова от машин навсегда. Понятно, что речь идет только о территории от Драмтеатра до бассейна "Обь", где можно провести ремонт фонтана, сделать современные скамейки, другие элементы благоустройства.

Городские власти должны в таком случае сами изменить приоритет в пользу пешеходов и общественного транспорта, который деградирует с каждым годом. В Барнауле более 220 тысяч автомобилей, для их водителей ежегодно строят парковки, дороги на 1,6 миллиарда. Пешеходы же обделены вниманием. В Барнауле нет общественных пространств, парков и территорий (даже в центре). По словам руководителя сообщества "Шпиль" Егора Галкина, если выбирать этот не очевидный путь, то нужно сделать улицу Мерзликина тоже пешеходной.

"Понимаю, что сейчас довольно сложно это реализовать на постоянной основе, но на несколько месяцев летом и зимой – вполне возможно. Сделав эти улицы пешеходными, у жителей появится комфортное городское пространство, а мелкий бизнес сможет на этом заработать, разместив там небольшие павильоны и, как следствие, город получит больше налоговых поступлений. Все в выигрыше. Причем такой тактический урбанизм используют у нас в Барнауле. В пример можно привести нынешний зимний городок, летние экоярмарки, фестивали еды и выставки", – рассказал amic.ru урбанист.

Куда еще можно перенести главную елку в Барнауле

Предлагаем принять участие в опросе и самим определить, где должна быть главная елка столицы Алтайского края.

Опрос

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.12.2019 09:34
- гость -

Если что бы ни кому ни чего не перегораживать, то это в нагорный парк.

9.12.2019 09:35
- гость -

Ну или за Ускова...

9.12.2019 09:37
- гость -

Ещё можно в бассейн за нулевым километром и до самого диагностического, но это ж опять придумывать нужно что да как, а тут уже все готово, бери да собирай из старого

9.12.2019 09:43
- гость -

Отстаньте вы от пл.Сахарова. Городская ёлка должна быть в центре и то что месяц площадь для движения закрыта нет в этом никакой проблемы. Ну если только очередной повод нытикам поныть.

9.12.2019 09:43
- гость -

Хочешь народ отвлечь от насущных проблем, придумай ему опрос/мнение куда впихнуть елку, и путь потомки ссыльных гутарят до уср*чки. И новостному порталу слава и вообще народ вроде как участвует в выборе.

9.12.2019 09:47
- гость -

Да чтож эта Ускова покоя то ни кому не дает...

9.12.2019 09:53
- гость -

Нормально все! Вообще не вижу сложности проехать по другой улице. Самое главное, всегда предупреждают с какого числа перекроют.

9.12.2019 09:56
гость

Это вопрос о том, надо ли менять традицию. При помощи таких мелких опросов выясняют отношения граждан к сложившимся обычаям, их тяготение к традиционным устоям вообще, либо отсутствие такового.
Или насколько велика в общественном выборе сила привычки.

9.12.2019 09:58
- гость -

Бездетные горожане пусть терпят!!!
Нас, кого все устраивает, больше в Барнауле!!!

9.12.2019 10:13
- гость -

Нового мэра нужно сразу в лоб бить крепенько, чтобы в его башку даже мысли не приходили куда-то переносить елку. Народ уже не один раз ответил, что елка должна быть только на Сахарова, зачем каждый год толочь воду в ступе?
Да и вообще, перекрыть Сахарова навсегда и сделать пешеходной - это отличная идея! Почему в Москве никто не ездит через Красную площадь - и не возмущаются? - а в "столице мира" это такая проблема? Идея-то давно напрашивается! Трафик небольшой и то - только личные автомобили, общественного транспорта нет, объезды отличные по Красноармейскому-Ленина-Молодежной-Димитрова, подъезды к бассейну, дворцу спорта, театру сохраняются по той же улице Мерзликина с Красноармейского и по Димитрова с Ленинского. Смешно, но ниже площади по Социалистическому даже движение одностороннее, так что этот кусок дороги в несколько десятков метров, по большому счету, никуда не ведет и ни на что не влияет.

9.12.2019 10:14
Ледокол

Елка на Сахарова - сборище бухого быдла разных возрастов, а в предновогодней суете в совокупности с нечищеными дорогами перекрытие Соц проспекта ведет к ежедневным транспортным коллапсам.

Лично я своих детей туда не вожу и водить не буду...

9.12.2019 10:25
месный

9.12.2019 10:14
Ледокол

изз этого что ты там свою жопу провезти не можешь коллапс? ты слишком высокого мнения о сибе! Для нормальных людей нет никакого коллапса, по сахарова три калеки в час презжают, а орут тут как будто весь город в пробки встал типа посреди павлика, змейки, красноармейского и калинина одновременно ёлки поставили.

9.12.2019 10:29
- гость -

пл.Сахарова давно пора сделать пешеходной зоной, и закрыть ее круглогодично!

9.12.2019 10:35
BlackBoss


9.12.2019 10:29
- гость -


Отличная Идея!!!

От молодёжной до димитрова!!!

9.12.2019 10:38
ваня

Идея сделать площадь пешеходной очень хороша, приветствую и рекомендую, как очень здравую! Действительно, площадь создана для этого, трафик там совсем небольшой, легко переориентируется по другим улицам.

9.12.2019 10:44
- гость -

Был уже неудачный пример с площадью Свободы, ничего хорошего из этого не вышло.


так не надо было ледяными стенами отгораживаться от Поместья и прочей части пл. Свободы. а то сами сузили пространство елки, а потом - неудачно вышло...

9.12.2019 10:46
- гость -

9.12.2019 10:25
месный
"Для нормальных людей нет никакого коллапса, по сахарова три калеки в час презжают"-Вы господин гуманоид про калек и "нормальных" людей диссертацию не писали? В чем отличие, как распознать в дикой природе? Уж больно хорошо разбираетесь в вопросе...

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