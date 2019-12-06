Минздрав назвал три варианта решения вопроса с тубдиспансером в Рубцовске

В Рубцовске с личным визитом побывал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Вместе с депутатами АКЗС, горсоветом и представителями общественности он обсудил вопросы, связанные с закрытием противотуберкулезного диспансера.
Попов назвал три варианта решения проблемы: либо будет построено новое здание, либо найдено другое помещение под стационар и поликлинику, либо пройдет капитальный ремонт действующего. Об этом сообщает депутат АКЗС, коммунистка Вероника Лапина на своей странице в Facebook.
Также Попов подтвердил, что в Лебяженской больнице, куда предполагалось перевести больных, отсутствует лицензия.
Какой из вариантов будет принят, станет известно в конце декабря.
Напомним, в ноябре появилась информация, что круглосуточный противотуберкулезный диспансер будет закрыт. Позже этот факт опроверг алтайский Минздрав, сообщив, что в декабре пациенты Рубцовского противотуберкулезного диспансера будут переведены в Лебяженскую туббольницу, где условия комфортнее, чем в Рубцовске.
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