Врачи посоветовали сбривать усы и бороду на зиму

Специалист Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал мужчинам, которые носят бороду и усы, тщательнее за ними следить или вовсе отказаться от растительности, сообщают "Известия".
Врач рассказал, что влажность и тепло волосяного покрова создают приятную среду для размножения бактерий. Из-за этого возникает риск повторного заражения, если человек уже переболел.
"Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения. Таким образом, любители бороды сами попадают в зону риска для заражения ОРВИ или гриппом, а также представляют опасность для окружающих", — объяснил он.
Для тех, кто не готов прощаться с растительностью на лице, врач порекомендовал тщательнее за ней следить.
Комментарии
А я-то всё думал: зачем Володька сбрил усы?
И мне?
А как тогда сопли перестанут в рот хипстерам попадать?
Яйца на зиму тоже побрить?
Пах себе побрейте, учителя недоделаные
Линию бикини. Кто знает, чё на Новый год может приключиться.
Всем бабам - срочно брить ноги!
6.12.2019 19:30
- гость -
Выбривай быстрее.
Я всегда от таких во время ОРВИ убегаю подальше. Что я неправильно делаю?