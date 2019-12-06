Министр энергетики Алтайского края доложил Сергею Меняйло о ситуации в Яровом

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин доложил полпреду в СФО Сергею Меняйло о ситуации с теплоснабжением в Яровом. Доклад был зачитан на селекторном совещании по вопросам прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020, которое прошло 6 декабря.
"На сегодняшний день на ТЭЦ обеспечивается необходимый нормативный запас угля. В домах горожан и социальных учреждениях тепло. Составлен план восстановления технологического оборудования", — рассказал Александр Климин.
По его словам, из 23 предприятий большой энергетики паспорта готовности получили все, кроме ТЭЦ в Яровом. Из 139 муниципальных образований паспорта готовности есть у всех, кроме 12, по которым продолжается работа, сообщает официальный сайт региона.
"Что касается нормативного запаса на котельных, то сформирован краевой резервный фонд, откуда и будет осуществляться поставка угля", — сообщил министр.
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