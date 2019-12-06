Фонд кино отсудил деньги, потраченные на российскую версию Алладина

Фонд кино отсудил у студии Enjoy Movies 113 млн рублей, которые были потрачены на адаптацию Алладина, пишет Mash.
Киностудия захотела повторить успех новой версии культового мультфильма и запросила средства для производства. Господдержка была одобрена и можно было начинать производство, но что то пошло не так и на экраны российская версия так и не вышла.
Сейчас компания пытается признать себя банкротом, после того как ее покинул режиссер Сарик Андреасян. Со студии уже взыскали 13 миллионов рублей, которые были выданы на производство отечественного супергеройского фильма "Защитники". Следующий в очереди — Алладин.
Комментарии
Что сняли бы, что не сняли бы - никто бы это отечественное кино-г.... не смотрел бы.
Фонд кино отсудил у студии Enjoy Movies 113 рублей,
из за бутылки пива спорить начали???