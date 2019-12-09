Ноги держи в тепле: где в Барнауле найти обувь на любой вкус и кошелек

Зима в самом разгаре и может приготовить еще немало погодных сюрпризов, но когда на ногах теплая, красивая и удобная обувь, никакие морозы и гололед не страшны. Чтобы не тратить время на длительные поиски обуви для всей семьи, ТРЦ "Пионер" приготовил гид по обувным отделам.
Салон "Трэйс" – это огромный выбор ботинок и сапог из натуральных материалов. Производители самых разных стран и модные тенденции всего мира – на страже тепла ваших ног. Приятная новость: на коллекцию "Зима 19/20" действуют скидки, а значит, самое время подобрать красивую и практичную обувь в "Трэйс".
Еще один обувной магазин международного масштаба – Kari. Здесь вы найдете широчайший ассортимент теплой обуви: от бюджетных версий до модных кожаных новинок, разработанных вместе с ведущими дизайнерами. "Фишка" магазина – постоянно пополняющаяся коллекция бренда совместно с Pierre Cardin. Утепляться всей семьей легко, модно и без лишних затрат.
Огромный выбор обуви на любой сезон и кошелек ждет вас в отделах Prioritet, Euro Shoes, Fish, "Монро" и Familia.
В ноябре 2019 года в ТРЦ "Пионер" открылся новый бутик женской обуви и аксессуаров Betsy. Отдел британской марки расположился также на третьем этаже торгового центра.
Бренд активно сотрудничает с популярными звездами моды и создает новые многогранные коллекции, поэтому здесь вы сможете найти обувь на любой случай. В отделе широко представлена зимняя коллекция – очень кстати для сибирских холодов: элегантные длинные сапоги на шпильке, модные ботфорты, комфортные ботинки и многие другие модели для городской зимы.
Что позволит сделать покупки в передовом бутике по-настоящему выгодными? Конечно, специальные скидки в честь открытия до -50%*! Мода, комфорт и качество – это все про новый отдел обуви и аксессуаров Betsy.
*Скидки действительны до 31 декабря 2019 года, подробности уточняйте у продавцов в магазине Betsy.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
Сайт
ВКонтакте
Instagram
Одноклассники
Комментарии
где в Барнауле найти обувь на любой вкус и кошелек
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
(с) К.Чуковский.