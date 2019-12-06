Барнаульцев возмутила невинная, на первый взгляд, детская шалость

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видео, на котром видно как двое детей кидают с балкона пакетики с водой. На первый взгляд кажется, что ничего страшного в этом нет, но потом вспоминаешь, что на улице зима.
"Родители, объясните своим деткам, что с седьмого этажа не хорошо бросать пакеты с водой на автомобили и прохожих", — пишет автор ролика.
Пользователи в комментариях поделились на два лагеря: одни не видят в подобном развлечении ничего страшного и с ностальгией вспоминают собственные детские шалости, а другие напоминают, что на улице не лето и такой подарок с небес может запросто испортить день или даже здоровье случайному прохожему.
Комментарии
хана тарантине недоделаному. щас его вычислят по балкону и нагадят под дверь. бггг
Уахахахахаха
Автор ролика видимо "щиколотный заяц" с подворотами, которому от силы лет 20
6.12.2019 20:37
- гость -
Воистину пора сделать комментирование по паспорту, чтобы оградить сеть от таких вот тупоголовых "остряков".