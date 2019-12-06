Горы костей и озеро крови обнаружили жители Омской области

Житель Омской области в своем Instagram опубликовал жуткое видео. Огромная лужа крови и жира расположилась среди поля, неподалеку от населенного пункта.
Местные жители утверждают, что рядом с этим местом складируются кучи костей. Все это, по словам сельчан, заслуга местного мясокомбината. Летом находится тут невозможно, вонь от отходов распространяется далеко вокруг. При этом представители предприятия свою вину отрицают.
О проблеме заявляет и один из местных депутатов. Он считает, что предприятию просто невыгодно возить отходы на перерабатывающий завод, который находится в сотнях километров от села.
В дело вмешались представители ОНФ, а после незаконным скотомогильником заинтересовалась и прокуратура.
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