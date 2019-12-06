Испанские врачи запустили сердце спустя 6,5 часа после его остановки

Врачи смогли реанимировать 34-летнюю туристку из Великобритании, после того как ее сердце остановилось на 6,5 часа, сообщает "Лента".
Женщина с мужем отдыхала в Каталонии и решила пойти в горы. После того как супруги поднялись на высоту более 2,5 тысячи метров, стало холодать, и британка потеряла сознание. Мужчина проверил ее пульс, затем дыхание и сделал вывод, что она не подает признаков жизни.
Спасатели прибыли к месту случившегося на вертолете и зафиксировали температуру тела женщины – 18 градусов. Ее госпитализировали в Барселону, где врачи смогли запустить остановившееся сердце. Этот случай они назвали уникальным.
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