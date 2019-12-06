На авиабазе ВМС США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на базе ВМС США в американском штате Флорида, сообщает ТАСС.
На данный момент известно, по меньшей мере, о двух погибших. В заявлении ВМС США говорится и о том, что стрелок был убит.
По данным СМИ, пострадать в результате стрельбы могли не меньше 10 человек. Подробностей инцидента нет. На время перестрелки все выходы с территории объекта были закрыты.
Президент США Дональд Трамп следит за развитием событий, рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома.
Сообщается, что службу на авиабазе несут порядка 16 тысяч военных, на ее территории также работают не менее 7,4 тысячи гражданских лиц.
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