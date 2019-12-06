Популярный в ЕС препарат от диабета может провоцировать рак

Популярный в Евросоюзе препарат от диабета — метморфин заподозрили в провоцировании рака, пишут "РИА Новости" со ссылкой на польское издание.
"Употребляемый почти двумя миллионами больных сахарным диабетом поляков метформин может иметь в своем составе сильное химическое соединение", — говорится в сообщении. По данным портала, это соединение дают крысам, чтобы вызвать у них рак.
Содержание этого вещества в препарате подтвердили еще два источника, а в среду утром в Варшаве прошли консультации с представителями заинтересованных организаций. Министр здравоохранения Польши заявил, что пока препарат не будут отзывать с рынка до получения результатов исследования медикамента.
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