Автобус с 20 пассажирами «Барнаул – Новосибирск» попал в аварию

Вечером 6 декабря рейсовый автобус "Барнаул-Новосибирск" столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", сообщает "Инцидент Барнаул" в ВК. Один водитель получил травмы. Пассажиров отправили до пункта назначения попутным транспортом, уточняет "КП Новосибирск".
В рейсовом автобусе находились 20 пассажиров и водитель, которые в результате ДТП не пострадали. Травмы получил водитель микроавтобуса. Его пришлось госпитализировать.
Оба автобуса серьезно помяты: у рейсового смят передняя часть, а у микроавтобуса разбито еще и лобовое стекло.
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А потом они удивляются, что же люди не хотят на автобусах ездить и предпочитают блаблакар.