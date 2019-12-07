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Новости

Автобус с 20 пассажирами «Барнаул – Новосибирск» попал в аварию

, ИА "Амител"
ДТП произошло в Черепановском районе Новосибирской области
ДТП в Черепаново / Фото: vk.com/incident22

ДТП в Черепаново / Фото: vk.com/incident22

Вечером 6 декабря рейсовый автобус "Барнаул-Новосибирск" столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", сообщает "Инцидент Барнаул" в ВК. Один водитель получил травмы. Пассажиров отправили до пункта назначения попутным транспортом, уточняет "КП Новосибирск".

В рейсовом автобусе находились 20 пассажиров и водитель, которые в результате ДТП не пострадали. Травмы получил водитель микроавтобуса. Его пришлось госпитализировать.

Оба автобуса серьезно помяты: у рейсового смят передняя часть, а у микроавтобуса разбито еще и лобовое стекло.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

7.12.2019 07:11
- гость -

А потом они удивляются, что же люди не хотят на автобусах ездить и предпочитают блаблакар.

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