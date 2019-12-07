Автобус Барнаул – Новосибирск с 20 пассажирами попал в аварию

Вечером 6 декабря рейсовый автобус Барнаул – Новосибирск столкнулся с микроавтобусом Mercedes, сообщает "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". Один водитель получил травмы. Пассажиров отправили до пункта назначения попутным транспортом, уточняет "КП Новосибирск".
В рейсовом автобусе находились 20 пассажиров и водитель, которые в результате ДТП не пострадали. Травмы получил водитель микроавтобуса. Его пришлось госпитализировать.
Оба автобуса серьезно повреждены: у рейсового смята передняя часть, а у микроавтобуса разбито еще и лобовое стекло.
Комментарии
А потом они удивляются, что же люди не хотят на автобусах ездить и предпочитают блаблакар.
7.12.2019 07:11
- гость -
На блабле прямо суперводилы. Ещё так довезут,что не обрадуешься.
7.12.2019 07:11
- гость -
Ну да. Если блаблакар столкнулся с газелью оно б дешевле было- 5 гробов, пять венков и аля-улю.
7.12.2019 07:11
- гость -
Страшно представить блаблакар после столкновения с газелью