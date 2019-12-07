Как дачник из Бийска накопил больше 40 тыс. подписчиков в Instagram

Жизнерадостный житель Бийска Юрий Бакулин стремительно копит подписчиков на своей странице в Instagram. Его уже назвали по-настоящему счастливым россиянином. Нехитрый контент о жизни на даче, в Бийске, отдыхе в соседнем Горном Алтае собирает множество просмотров. Мужчина, которому 57 лет, начал рекламировать товары.
На необычную страницу обратил портал sm-news.ru. Юрий Бакулин привлек подписчиков своими простыми, но интересными фотографиями, позитивными комментариями и радостным отношением к простым повседневным делам.
В Бийске мужчина – звезда, и местные журналисты приезжают к нему, чтобы снять сюжет о том, как вырастить хороший урожай. Кстати, дачу Юрия охраняет необычное пугало – сексуальная дама-манекен, которая время от времени меняет наряды.
Больше всего просмотров и лайков собирают посты с видео на политические темы. Например, Бакулин не пропустил мусорный коллапс в родном Бийске и запостил вступление Дмитрия Медведева, где признал, что есть проблемы с вывозом мусора и меры будут приняты.
У рекламных постов Юрия Бакулина тоже хороший охват. Например, у сюжета с видео, где он демонстрирует подушку с пайетками, под которыми прячется фотография его семьи.
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