Как дачник из Бийска накопил больше 40 тыс. подписчиков в Instagram

Жизнерадостный житель Бийска Юрий Бакулин стремительно копит подписчиков на свою страницу в Instagram. Его уже назвали по-настоящему счастливым россиянином. Нехитрый контент о жизни на даче, в Бийске, отбыхе в соседнем Горном Алтае собирает множество просмотров. Мужчина, которому 57 лет, начал рекламировать товары.
На необычную страницу обратил портал sm-news.ru. Юрий Бакулин привлёк подписчиков своими простыми, но интересными фотографиями, позитивными комментариями и радостным отношением к простым повседневным делам.
В Бийске мужчина - звезда и местные журналисты приезжают к нему, чтобы снять сюжет о том, как вырастить хороший урожай. Кстати, дачу Юрия охраняет необычное пугало — сексуальная дама-манекен, которая время от времени меняет наряды.
Больше всего просмотров и лайков Юрий Бакулин собирают посты с видео на политические темы. Например, Бакулин не пропустил мусорный коллапс в родном Бийске и запостил вступлением Дмитрия Медведева, где признал, что есть проблемы с вывозом мусора и меры будут приняты.
У рекламных постов Юрий Бакулина хороший охват. Так сюжет с видео, на котором он демонстрирует подушку с пайетками, под которыми прячется фотография его семьи.
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