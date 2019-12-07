Так тепло, что страшно. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов. Плюсовая температура будет сопровождаться снегопадом, а дороги покроет корочка льда. Объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Алтайском крае
В субботу, 7 декабря, днем до +2 градусов. Местами будет идти сильный мокрый снег, ожидается гололед и метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с.
В воскресенье аналогичная погода, только будет теплее – до +3 градусов. А вот ветер немного стихнет: 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В субботу, 7 декабря, днем до +1 градуса. Ожидается умеренный мокрый снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.
В воскресенье, 8 декабря, будет до +2 градусов, небольшой мокрый снег, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Погода в Горном Алтае
На выходных будет до -2 градусов, ожидается снег. МЧС предупредило жителей и туристов Республики Алтай о возможных сходах лавин из-за потепления. В горах сложились для этого все условия.
Комментарии
Доползло глобальное потепление с Греттой, хоть и с трудом блин.
выезжаю,где будешь ждать меня?