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Общественники хотят отставки министра спорта Перфильева из-за «паркового» скандала

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Барнаульцы не обрадовались перспективе лишиться 6,4 га парков
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лидер барнаульского сообщества "Парк и планетарий. Гражданский совет" Юрий Красильников считает, что министра спорта Алтайского края нужно отправить в отставку. Последний дискредитировал себя проектами по строительству спортивных залов в Барнауле на территории парков. Под снос пойдет более 6,4 га насаждений.

  

Юрий Красильников пишет в Facebook, что участники "Гражданского совета. Парк и планетарий" неоднократно заявляли, что им нет разницы ради чего именно будут вырубаться деревья в Барнауле: под храм или под университет, под гостиницу или под спортзал.

"Однако краевое правительство и, естественно, несамостоятельная мэрия города, а уж тем более не имеющая ни своего слова, ни своего веса городская дума, продолжают отбирать у барнаульцев зеленые зоны, рассматривая их как пригодные для строек территории",  пишет Красильников.

Он считает, что в сложившейся горожане должны потребовать от властей не только от планов строек в парках, но и отставки от должности министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева.

Где будут рубить

Самая большая территория вырубок намечается в парке им. Ленина на ул. Антона Петрова. Три крупных участка общей площадью 6,4 га имеют статус территорий для строительства спортивных объектов.

Публичная кадастровая карта не приводит данных, когда произошла смена назначения участка. Это еще предстоит выяснить. Однако источники amic.ru сообщают, что территория находится под прицелом уже несколько лет.

"Алтайгражданпроект" сделал для этого места эскиз огромного футбольного манежа и только отсутствие федерального финансирования не дало властям вырубить четверть парка еще несколько лет назад. 

Можно ли остановить вырубки?

На последнем градостроительном совете минспорт представил два проекта спорткомлпексов на Антона Петрова, 221ж и Юрина, 197. Представитель заказчика упирал на то, что его действия законны так как земля, засаженная сейчас деревьями, на самом деле предназначена именно под спортобъект.

Также он подчеркивал, что речь идет о реализации нацпроекта "Спорт – норма жизни", в рамках которого регион получит федеральное финансирование на развития спорта.

Градостроительный совет отклонил проект в парке им. Ленина, предложив подыскать для него другой участок. Проект на Юрина, 197 одобрил, решив, что почти свободный от деревьев участок действительно можно отдать под застройку, раз у города нет денег на высадку деревьев.

Впрочем, решение градостроительного совета носит рекомендательный характер и не останавливает вырубок.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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