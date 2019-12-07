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Новости

Противозачаточные таблетки скукоживают мозг женщин

, ИА "Амител"
Ученые заметили, что у тех, кто пьет пилюли, гипоталамус становится меньше
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У женщин, которые регулярно и длительно принимают противозачаточные таблетки, гипоталамус на 6% меньше нормы. Это выяснилось в ходе исследования в медицинском колледже Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк). Ученые пока не могут прокомментировать последствия такого явления. Для этого нужны дополнительные исследования, пишет planet-today.ru.

Кроме "усыхания" гипоталамуса, ученые отметили у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, статистически значимое повышение уровня гнева. Исследователи также обнаружили возможную связь с симптомами депрессии, а вот на умственных способностях женщин пилюли не отражаются.

На данном этапе ученые уверены: женщинам не нужно искать другие формы контроля над рождаемостью.

"Здесь недостаточно данных, чтобы кто-то беспокоился", – сказал автор исследования доктор Майкл Липтон. – Существует более чем 50-летняя история противозачаточных таблеток. Мы не рекомендуем никаких изменений в вашей контрацепции, основанных на этом предварительном выводе".

Что такое гипоталамус

Это часть мозга, расположенная в основании головного мозга. Она отвечает за выработку  гормонов. А также помогает регулировать основные функции организма: температуру, сон и частоту сердечных сокращений, репродуктивную регуляцию, овуляцию, менструальный цикл, половое влечение, аппетит, настроение, водный баланс и поведение, связанное с вознаграждением.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

7.12.2019 10:42
- гость -

Женщина - тоже человек.
А вы не знаете, так не спорьте.

7.12.2019 10:47
- гость -

А я думал, мне казалось, что голова у моей бывшей становится меньше.

7.12.2019 10:57
- гость -

там и так немного

7.12.2019 11:02
- гость -

Да, немного. Приходится скукоживать что есть.

7.12.2019 11:09
- гость -

У мужчин эта железа изначально меньше женской в два раза. Связано это с тем , что организм женщины работает за двоих при беременности. Когда данная железа у мужчины увеличивается значительно, он становится геем
Так что зря тут распетушились....

7.12.2019 11:24
- гость -

7.12.2019 11:09
- гость -

А если у нее тройня, то для остального мозга места уже не остается.
Британский учоный?

7.12.2019 11:35
- гость -

11.24
Не совсем так. Достаточно удвоенной массы потому что два эмбриона как правило мельче одного, у геев же она иногда учетверяется

7.12.2019 11:37
- гость -

Это открытие нашего ученого, бритам до него далеко

7.12.2019 11:44
- гость -

У геев она накачивается через задний проход.

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