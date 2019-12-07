Противозачаточные таблетки скукоживают мозг женщин

У женщин, которые регулярно и длительно принимают противозачаточные таблетки, гипоталамус на 6% меньше нормы. Это выяснилось в ходе исследования в медицинском колледже Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк). Ученые пока не могут прокомментировать последствия такого явления. Для этого нужны дополнительные исследования, пишет planet-today.ru.
Кроме "усыхания" гипоталамуса, ученые отметили у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, статистически значимое повышение уровня гнева. Исследователи также обнаружили возможную связь с симптомами депрессии, а вот на умственных способностях женщин пилюли не отражаются.
На данном этапе ученые уверены: женщинам не нужно искать другие формы контроля над рождаемостью.
"Здесь недостаточно данных, чтобы кто-то беспокоился", – сказал автор исследования доктор Майкл Липтон. – Существует более чем 50-летняя история противозачаточных таблеток. Мы не рекомендуем никаких изменений в вашей контрацепции, основанных на этом предварительном выводе".
Что такое гипоталамус
Это часть мозга, расположенная в основании головного мозга. Она отвечает за выработку гормонов. А также помогает регулировать основные функции организма: температуру, сон и частоту сердечных сокращений, репродуктивную регуляцию, овуляцию, менструальный цикл, половое влечение, аппетит, настроение, водный баланс и поведение, связанное с вознаграждением.
Комментарии
Женщина - тоже человек.
А вы не знаете, так не спорьте.
А я думал, мне казалось, что голова у моей бывшей становится меньше.
там и так немного
Да, немного. Приходится скукоживать что есть.
У мужчин эта железа изначально меньше женской в два раза. Связано это с тем , что организм женщины работает за двоих при беременности. Когда данная железа у мужчины увеличивается значительно, он становится геем
Так что зря тут распетушились....
7.12.2019 11:09
- гость -
А если у нее тройня, то для остального мозга места уже не остается.
Британский учоный?
11.24
Не совсем так. Достаточно удвоенной массы потому что два эмбриона как правило мельче одного, у геев же она иногда учетверяется
Это открытие нашего ученого, бритам до него далеко
У геев она накачивается через задний проход.
Цитата для местных знатоков.
"У мужчин с естественной ориентацией одна из областей гипоталамуса (опорное ядро концевой пластинки) значительно больше, чем у женщин. Для испытывающих влечение к своему полу ее размеры сопоставимые с женскими."
Одна из областей