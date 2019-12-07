Бухгалтер госучреждения Алтайского края за несколько лет стащила 980 тыс. рублей

Бухгалтера-кассира одного из государственных бюджетных учреждений Алтайского края будут судить за хищение денежных средств. Прокуратура Ленинского района города Барнаула подготовила уголовное дело.
Бухгалтер-кассир испытывала материальные трудности. На протяжении трех лет женщина систематически воровала деньги, которые учреждение получало за платные услуги. Она выписывала отчетные документы, подтверждающие оплату, однако в кассу попадала не вся сумма. Таким образом краевое государственное бюджетное учреждение потеряло более 890 тыс. рублей.
Обвиняемая признала свою вину, активно способствовала расследованию преступления, раскаялась в содеянном и приняла меры к возмещению причиненного ущерба.
Комментарии
Так 980 или 890 тыс. руб. ?