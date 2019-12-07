Мэрия Барнаула хочет продать с молотка гигантский недострой около ТРЦ "Арена"

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула через суд хочет отобрать у компании "Версаль" недостроенный торговый центр на Павловском тракте, 180. Срок аренды участка истек и его не хотят перезаключать с собственником строения, пишет ИА "Банкфакс".
На Павловском тракте, 180, в 2014 году закладывали "Мебель Молл" площадью 50 тыс. кв. м. Его должны были сдать в I квартале 2016 года, однако кризис не дал собственникам реализовать проект. Для размещения мебельных магазинов выделен этаж в соседнем ТРЦ "Арена". В 2018 году собственники заявили о реконцепции проекта. Они хотели построить "Автомолл" и собрать там всех краевых продавцов автотехники. Но не получилось.
К концу 2019 года объект удалось построить на 62 %, сказано в деле арбитражного суда. В октябре комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула отказал компании "Версаль" в перезаключении договора аренды на земельный участок под будущим "Автомоллом".
В суде чиновники требуют изъять у застройщика долгострой, выставив его на публичные торги. Иск принят к производству. В свою очередь юристы "Версаля" через суд требуют признать незаконным отказ чиновников в предоставлении земельного участка под долгостроем в аренду.
Отметим, что в этом году на продажу выставляли несколько участков, расположенных рядом с ТРЦ "Арена". Однако покупателей на предложенные лоты не нашлось.
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