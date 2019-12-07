На "Белокурихе-2" мечтают создать IT-резиденцию

На площадке "Белокурихи-2" одним из объектов в будущем может стать IT-резиденция. Об этом 7 декабря на Инвестиционном форуме рассказал Олег Акимов, заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха".
Он объяснил, что сейчас на площадке развиваются четыре основных направления: оздоровительное, туристическое, экологическое и спортивное.
"Однако не исключено, что появятся и другие. Например, наши специалисты в этом году предложили идею организации IT-резиденции", — сказал Акимов.
На форуме рассказали, что крупнейшие IT-компании уже создают для сотрудников специальные пространства в экологически чистых местах.
"Почему нет? В " Белокурихе-2" достаточно места. Мы предложили нескольким компаниям рассмотреть эту идею, сейчас они широко обсуждается", — объяснил Олег Акимов.
Инвестиционный форум проходит в Белокурихе впервые. Его главная цель — привлечь инвесторов в развитие площадки "Белокуриха-2".
Комментарии
О чём этот бред?
Бред сивой хипстоты.
мертворожденное тело пытаются наполнить жизнью
"крупнейшие IT-компании ... создают для сотрудников специальные пространства в экологически чистых местах"
Так пусть эти компании и создадут в любом другом месте края - у нас много пространства и нет производства!
А вообще то это попытка хапнуть за чужой счёт под видом бреда!
Не знают как эту 2 куда-нибудь пристроить
"IT-компании уже создают для сотрудников специальные пространства в экологически чистых местах"
Там-то мы их и прищучим.
Этот Акимов уже не знает что с этим БЭ2 делать, какую еще нелепицу сгородить, а начальник долбит и спрашивает...
Сказочные.