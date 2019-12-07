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Новости

Международные ученые нашли ранее неизвестную причину рака

, ИА "Амител"
Онкозаболевания провоцирует «мусорная» ДНК
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Международная группа ученых обнаружила, что на риск развития рака влияют изменения в той ДНК, которая раньше называлась "мусорной". О ранее неизвестной связи между некодирующей частью генома и злокачественными опухолями пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert!

Ученые рассмотрели около шести миллионов различных генетических вариантов в 13 тканях организма. Их исследование проливает новый свет на причины развития рака. Ученые полагают, что некодирующая последовательность белков ДНК ("мусорная ДНК"), влияет на возникновение рака. Они планируют усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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