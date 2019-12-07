Видимость 3 метра. На дорогах Алтайского края разыгралась опасная пурга. Обновлено

На трассе Барнаул – Алейск разыгралась метель. Водители пишут, что видят дорогу только на три метра вперед. Краевое ГИБДД распространяет сообщения с просьбой воздержаться от поездок.
"Сильнейшая метель, в радиусе 3 метров дорогу не видно", — делятся подписчики Barnaul22.
ГИБДД У МВД России по Алтайскому краю передает, что в регионе бушует резкий порывистый ветер, метель, на автодорогах края плохая видимость, снежные заносы. Водителям рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге.
Напомним, что 7 декабря синоптики прогнозируют порывы ветра до 27 метров в секунду и плюсовую температуру. 8 декабря будет чуть полегче: порывы ветра только до 19-20 метров в секунду.
Госавтоинспекции Алтайского края работает в усиленном режиме. Основные силы направлены на аварийно-опасные участки федеральных и территориальных автодорог. На выездах из населенных пунктов инспекторы предупреждают водителей о сложившейся ситуации и сообщают номера телефонов экстренных служб.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, просьба обращаться по телефонам 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.
Обновлено 11.24:
ФКУ "Упрдор "Алтай" сообщает, что 7 декабря с 11:00 ограничено движение большегрузов и пассажирского транспорта по федеральной автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска).По предварительной информации, ограничение продлится до 18:00. Причина – сложные метеорологические условия: снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с с порывами до 27 м/с. Видимость 50-100 м, при порывах 10-15 м.
Узнать, открыты ли трассы:
Алтайавтодор: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169,
Упрдор Алтай: (3852) 63-14-59,
МЧС: (3852) 20-26-10,
УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Комментарии
Тут не так давно, во время приезда сами знаете кого, некоторые знатоки писали, что движение фур у нас раньше никогда не ограничивали. Ню-ню.