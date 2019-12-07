Глава Союза биатлонистов России считает, что под Белокурихой нужно построить аэропорт

Лыжно-биатлонный комплекс на "Белокурихе-2". Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на первом фото в центре / Фото: Анастасия Корягина, Елена Маслова
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что недалеко от Белокурихи нужен аэропорт, "чтобы не ездить за 150 км от Горно-Алтайска или за 300 км от Барнаула". Он также сообщил, что с нетерпением ждет, когда на площадке "Белокурихи-2" появятся гостиницы и лыже-роллерная трасса, так как это необходимые условия для тренировок там биатлонистов.
Об этих пожеланиях Драчев заявил 7 декабря на первом Инвестиционном форуме в Белокурихе.
В целом о лыжно-биатлонном комплексе на "Белокурихе-2" он отзывается позитивно: и о стадионе, и о трассах. По его словам, здесь есть очень важное преимущество – высота над уровнем моря, которая составляет 800 метров. "В Европе на такой высоте все биатлонисты и живут, и бегают. А у нас до сих пор таких комплексов на высоте не было".
Но для полноценной работы сборной нужны гостиницы около стадиона, чтобы тратить время не на дорогу, а на восстановление, а также лыже-роллерная трасса, без которой летом не обойтись.
По словам Олега Акимова, заместителя гендиректора компании "Курорт Белокуриха", бийская компания "Сиблюкс" уже практически построила гостиницы на 100 мест на "Белокурихе-2", их запуск запланирован на 1 июня 2020 года.
Союз биатлонистов особенно заинтересован в сибирских центрах подготовки. По словам Драчева, над созданием комплексов сейчас работают также в Красноярске (на высоте 1,6 тыс. метров) и в Чите (1,2 тыс. метров).
"Мы стараемся создать такие аэропорты подлета перед Пекином", – сказал Драчев.
Комментарии
Да чего мелочится? Лучше сразу космодром имени Губерниева! Чтоб можно было межгалактические чемпионаты по биатлону проводить.
А Москву, переименовать в Старые Васюки... Считатель , ... Хе-хе.
Вон пусть в Шахах тренируются ! Всё рядом !
Так в Бийске есть аэропорт, до него 75 км от Белокурихи, совсем рядом. Подштукатурьте здание и мама не горюй, летайте самолётами Аэрофлота!
Вы сначала результат покажите, а то не бегать, не стрелять. Бийск рядом.
С этой Белокурихой как кот с маслом таскаются
Первые Коментарии красавцы прямо как я и подумал.