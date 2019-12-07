Дмитрий Медведев подвел итоги 2019 года, озвучив "скучные" цифры

В 2019 году российская экономика и социальная сфера развивались стабильно, но медленнее, чем хотелось бы. Это подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, пишет Interfax. Рост ВВП в этом году не превысит 1,3-1,5%.
Далее Медведев рассказал о конкретных цифрах, отметив, что это, "может быть, несколько скучно".
Факты российской экономики
- Экономика в этом году развивалась, но это шло медленнее, чем хотелось бы.
- Рост валового внутреннего продукта по итогам года не превысил 1,3–1,5%.
- Профицит бюджета при этом составит около 1,8% ВВП.
- Инфляция будет в пределах 3,8%. Это самый низкий уровень за всю историю Российской Федерации, отметил Медведев.
- Безработица с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году опустятся до 4,6-4,7%, заявил глава правительства. Расчет по методике Международной организации труда.
- Реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3%. В последние годы этот показатель по разным причинам снижался, подчеркнул Медведев, но этот тренд переломлен.
Медведев заявил, что очень важно самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, это хороший признак. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".
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