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Дмитрий Медведев подвел итоги 2019 года, озвучив "скучные" цифры

, ИА "Амител"
Премьер-министр в целом доволен развитием экономики России
Дмитрий Медведев / Фото: newsbel.by

Дмитрий Медведев / Фото: newsbel.by

В 2019 году российская экономика и социальная сфера развивались стабильно, но медленнее, чем хотелось бы. Это подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, пишет Interfax. Рост ВВП в этом году не превысит 1,3-1,5%.

Далее Медведев рассказал о конкретных цифрах, отметив, что это, "может быть, несколько скучно".

Факты российской экономики

  • Экономика в этом году развивалась, но это шло медленнее, чем хотелось бы.
  • Рост валового внутреннего продукта по итогам года не превысил 1,3–1,5%.
  •  Профицит бюджета при этом составит около 1,8% ВВП.
  • Инфляция будет в пределах 3,8%. Это самый низкий уровень за всю историю Российской Федерации, отметил Медведев.
  • Безработица с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году опустятся до 4,6-4,7%, заявил глава правительства. Расчет по методике Международной организации труда.
  • Реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3%. В последние годы этот показатель по разным причинам снижался, подчеркнул Медведев, но этот тренд переломлен.

Медведев заявил, что очень важно самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, это хороший признак. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

7.12.2019 15:14
- гость -

Слышали? Больше надо работать, а то мендиль не доволен.

7.12.2019 15:25
Гость

человек маленький, совсем потерял стыд и совесть. В любой стране за такие факты российской экономики, попросили у дворника метлу и гнали, и гнали, и гнали.

7.12.2019 15:46
- гость -

7.12.2019 15:25
Гость

Правда? Может для начала погуглишь "рост" евроэкономик за последние годы?

7.12.2019 15:52
- гость -

А нам что их гуглить? Мы здесь живём, а не там. Там свои гуглёры.

7.12.2019 16:01
Гость

Может для начала погуглишь "рост" евроэкономик за последние годы?
----
Защитник бурого медведя, ты сравни пропорции инфляций, у нас нагло заниженные, которые под ноль выгребают карманы и там тамошные? Ну а потом раскрывай свой ротик Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства". На самом деле - материальное благополучие с каждым годом ухудшается.

7.12.2019 16:01
- гость -

7.12.2019 15:52
- гость -

У нас есть особые условия для особенного роста, в отличие от них?

7.12.2019 16:05
- гость -

гость 16:01
С таким правительством и с этим Медведевым - нет.
А так, вообще-то, есть.

7.12.2019 16:06
- гость -

7.12.2019 16:01
Гость
На самом деле - материальное благополучие с каждым годом ухудшается.

То-то в городе уже не пройти и не проехать из-за личных тачек, причем далеко не самых дешевых.

7.12.2019 16:07
- гость -

16:05
А так, вообще-то, есть.

Это не ответ на вопрос, а слив.

7.12.2019 16:11
Гость


То-то в городе уже не пройти и не проехать из-за личных тачек, причем далеко не самых дешевых.
-----------
гость, твои дешевые аргументы поверь, убоги, как твой шеф на фабрике троллей.

7.12.2019 16:16
- гость -

7.12.2019 16:11
Гость
твои дешевые аргументы

Бу-га-га. В отличие от твоих дешевых набросов, мой аргумент - это факт, который видят все.

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