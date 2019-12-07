Дмитрий Медведев подвел итоги 2019 года, озвучив "скучные" цифры

В 2019 году российская экономика и социальная сфера развивались стабильно, но медленнее, чем хотелось бы. Это подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, пишет Interfax. Рост ВВП в этом году не превысит 1,3-1,5%.
Далее Медведев рассказал о конкретных цифрах, отметив, что это, "может быть, несколько скучно".
Факты российской экономики
- Экономика в этом году развивалась, но это шло медленнее, чем хотелось бы.
- Рост валового внутреннего продукта по итогам года не превысил 1,3–1,5%.
- Профицит бюджета при этом составит около 1,8% ВВП.
- Инфляция будет в пределах 3,8%. Это самый низкий уровень за всю историю Российской Федерации, отметил Медведев.
- Безработица с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году опустятся до 4,6-4,7%, заявил глава правительства. Расчет по методике Международной организации труда.
- Реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3%. В последние годы этот показатель по разным причинам снижался, подчеркнул Медведев, но этот тренд переломлен.
Медведев заявил, что очень важно самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, это хороший признак. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".
Комментарии
Слышали? Больше надо работать, а то мендиль не доволен.
человек маленький, совсем потерял стыд и совесть. В любой стране за такие факты российской экономики, попросили у дворника метлу и гнали, и гнали, и гнали.
7.12.2019 15:25
Гость
Правда? Может для начала погуглишь "рост" евроэкономик за последние годы?
А нам что их гуглить? Мы здесь живём, а не там. Там свои гуглёры.
Может для начала погуглишь "рост" евроэкономик за последние годы?
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Защитник бурого медведя, ты сравни пропорции инфляций, у нас нагло заниженные, которые под ноль выгребают карманы и там тамошные? Ну а потом раскрывай свой ротик Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства". На самом деле - материальное благополучие с каждым годом ухудшается.
7.12.2019 15:52
- гость -
У нас есть особые условия для особенного роста, в отличие от них?
гость 16:01
С таким правительством и с этим Медведевым - нет.
А так, вообще-то, есть.
7.12.2019 16:01
Гость
На самом деле - материальное благополучие с каждым годом ухудшается.
То-то в городе уже не пройти и не проехать из-за личных тачек, причем далеко не самых дешевых.
16:05
А так, вообще-то, есть.
Это не ответ на вопрос, а слив.
То-то в городе уже не пройти и не проехать из-за личных тачек, причем далеко не самых дешевых.
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гость, твои дешевые аргументы поверь, убоги, как твой шеф на фабрике троллей.
7.12.2019 16:11
Гость
твои дешевые аргументы
Бу-га-га. В отличие от твоих дешевых набросов, мой аргумент - это факт, который видят все.