В дороги на "Белокурихе-2" государство вложит более 1 млрд за три года

В ближайшие три года внутри площадки "Белокуриха-2" построят дороги более чем за 1 млрд рублей. 880 млн из них – деньги федерального бюджета. Об этом 7 декабря в ходе первого Инвестиционного форума в Белокурихе сообщил Евгений Дешевых, начальник управления по туризму края.
Основные дороги пойдут к двум горам: Мишиной и Глухариной. Обе станут центрами горнолыжного отдыха. Трассы и подъемник на Мишиной горе запустили еще в прошлом году, а сезон 2019-2020 открыли официально 30 ноября.
Работы на Глухариной горе инвесторы планируют начать в следующем году. Полноценно горнолыжный комплекс здесь начнет функционировать через несколько лет, сказал Олег Акимов, заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха" – якорного инвестора "Белокурихи-2".
Сами дороги будут освещены, вдоль них построят тротуары и велодорожки. "Таких дорог в самой Белокурихе нет. Для нас это подарок", – сказал Акимов.
Также в 2020 году на площадке планируется завершить строительство разводящих газовых сетей и приступить к строительству водопровода, его хотят завершить в 2021 году.
В краевой адресной инвестпрограмме на 2020 год предусмотрено 66 млн рублей на создание инфраструктуры на "Белокурихе-2", сообщил Дешевых.
Сейчас к "Белокурихе-2" подведены магистральный газопровод, сети водоснабжения и водоотведения, две электролинии, сказал начальник управления по туризму.
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