Из-за непогоды движение на нескольких алтайских трассах полностью закрыто

Из-за сильной метели и шквалистого ветра принято решение перекрыть движение для всех видов транспорта на нескольких автодорогах Алтайского края.
"С 11 часов 15 минут К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан на протяжении всей трассы; с 13 часов 10 минут К-18 Алейск – Чарышское от села Нижнекаменка до села Чарышское (с 83 по 172 км)", – говорится в сообщении ГИБДД.
Движение будет восстановлено по мере улучшения погодных условий. Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.
Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 110.
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