Мужчина ходит по дороге и прыгает на автомобили в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о молодом человеке, который подставляется под автомобили на оживленной дороге в Барнауле.
Отмечается, что ходит он по улице Малахова, по направлению к проспекту Космонавтов.
Водители успевают реагировать на неадекватного парня и объезжают его, но он продолжает подставляться.
По информации очевидцев, дебошир либо пьян, либо находится под действием наркотических веществ.
Комментарии
Как ему ещё не наваляли?
Видел подобное. Человек идет по середине Попова и бросается на автомобили, водители уворачиваются. Никто не сбил. Сбивают пешеходов на перекрестке.
Опять мясо нажралси дорогого коньяку...