Кинологи назвали самые популярные породы собак среди россиян

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак среди россиян в 2019 году, сообщают "РИА Новости".
"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире", - пояснили кинологи.
На втором месте оказались сибирские хаски, а на третьем — йоркширский терьер.
В топ-10 самых популярных пород вошли также акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.
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