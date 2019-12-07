Водитель на полной скорости сбил пешеходов и врезался в станцию МЦК в Москве

Агентство городских новостей "Москва" опубликовало видео с места ДТП у станции МЦК "Окружная" в Москве.
Водитель автомобиля Mazda выехал на тротуар, сбил трех пешеходов и врезался в преграду. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте аварии. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы с различными травмами.
"Сотрудниками ДПС проведена процедура освидетельствования водителя автомобиля Mazda, совершившего наезд на трех пешеходов в Локомотивном проезде у дома № 31. Установлено, что водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении столичного ГИБДД.
Подробности происшествия уточняются.
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