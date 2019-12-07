Полину Гагарину оскорбило поведение уральского рэпера на шоу "Голос"

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин насыпал семечек на стол Полины Гагариной во время выступления.
В образе гопника Арсений исполнял песню"Лишь о тебе мечтая" группы "Руки Вверх!" и в ходе выступления устроил интерактив с наставницей. Он подошел к ее столу и высыпал семечки, что оскорбило певицу.
После номера Гагарина сказала, что помнит конкурсанта еще со слепых прослушиваний и не представляла, что он мог подойти и "буквально в лицо" кинуть ей семечки. Такое поведение Полина назвала хамским. Тем не менее она отметила, что прощает Арсения, потому что знает, кто научил его плохому.
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