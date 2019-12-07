Крылов первым подал документы на должность главы Барнаула

Андрей Крылов – первый и пока единственный претендент на должность главы Барнаула. Документы он подал 7 декабря, о чем сообщил в социальных сетях.
"Сегодня, 7 декабря 2019 года мною были поданы документы в комиссию по проведению конкурса и отбору кандидатур на должность главы Барнаула", — написал Крылов на странице своего аккаунта в Instagram.
Экс-председатель регионального отделения в Алтайском крае "Партии Роста" представил полный пакет документов и программу "Умный город".
Напомним, что в ноябре Андрей Крылов покинул пост руководителя регионального отделения "Партии Роста" после сообщения о том, что его с поста намерено снять федеральное руководство. За ним ушли и 40 членов партии. В сентябре 2018 года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края.
Документы на пост мэра принимаются с 5 по 19 декабря. Кандидаты должны выдвинуть свои кандидатуры, специальная комиссия из десяти человек после проверки документов проведет с каждым собеседование, а потом депутаты утвердят нового главу из нескольких претендентов. Пока в списке только один кандидат. В ближайшее время документы должны принести коммунистка Елена Хрусталева и либерал-демократ Алексей Скосырский. Оба — депутаты городской думы.
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