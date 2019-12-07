В условиях шторма: дорожники Барнаула продолжают вести борьбу со снегом

Дорожники Барнаула продолжают бороться со снегом на дорогах. На очистку улично-дорожной сети сегодня, 7 декабря, вышли 72 единицы и около 140 рабочих.
Сотрудники вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам от снега и наледи.
"Техника работает на главных проспектах и площадях города: на улицах Северо-Западной, Малахова, А. Петрова, Попова, В. Кащеевой, Монтажников, Энтузиастов, Георгиева, Сухэ-Батора, Балтийской, Сизова, 8 Марта, Э. Алексеевой, Титова, П. Сухова, Павловском и Змеиногорском трактах и др.", – сообщает пресс-центр мэрии города. За предыдущую ночь использовано 548 тонн реагентов.
В ночь на 8 декабря на очистку города от снега выйдет 100 единиц техники.
Комментарии
Это конечно ужасно, что сотрудники вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам от снега и наледи. Видимо очень сильно заметает улицы и нет возможности ездить автомобилям. Помню такие зимы конечно.