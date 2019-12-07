Кот Гамбино умеет говорить "Ну, привет!" на английском

Видеоролик с говорящим котом по кличке Гамбино за несколько дней набрал более 600 тысяч лайков в Instagram.
Его "мяу", которое, по мнению пользователей, сказано с сильным южным акцентом, очень напоминает фразу "Ну, привет".
Хозяйка кота сняла ролик, на котором видно, как Гамбино пробегает мимо своего пушистого товарища, прячется за углом, а когда девушка догоняет его, он приветствует ее.
"Well, hi! (Ну, привет!)", – говорит кот.
Не только девушке показалось, что питомец с ней поздоровался. Это заметили и пользователи Сети. За несколько дней только в Instagram ее ролик набрал более 600 тысяч лайков, а на всех платформах это число перевалило за миллион.
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