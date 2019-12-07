Под домашний арест посадили владельца автобуса, который упал с моста в Забайкалье

Районный суд в Чите избрал для перевозчика, чей автобус рухнул с моста в Забайкалье, меру пресечения в 1,5 месяца домашнего ареста.
Предпринимателя Ивана Стрельникова подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок на маршруте Сретенск – Чита, сообщает РИА "Новости".
Такое решение суд объяснил тем, что ранее предприниматель не привлекался, у него есть малолетний ребенок и постоянное место жительства.
1 декабря страшная авария в Забайкалье унесла жизни 19 человек, среди них двое детей. Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. На данный момент страховая компания уже начала выплачивать денежные компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП.
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