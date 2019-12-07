Пассажирский автобус сгорел на остановке в Барнауле

Пассажирский автобус, следующий по 110 маршруту, загорелся на остановке в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе "Barnaul22".
Уточняется, что инцидент произошел на остановке "Панфиловцев". Все пассажиры и водитель успели покинуть салон.
Огонь полностью выжег пассажирский транспорт изнутри. В какой-то момент пламя столбом вырывалось из окон автобуса.
Причины возгорания неизвестны, однако, пользователи в социальных сетях удивлены тем, что огонь не смогли потушить сразу, ведь в салоне должен быть огнетушитель.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Даже на видео написано, что это маршрутка.
Причины возгорания неизвестны, однако, пользователи в социальных сетях удивлены тем, что огонь не смогли потушить сразу, ведь в салоне должен быть огнетушитель.
Лооооол
Т.н. "пользователи соцсетей" хоть раз пробовали тушить горящее ТС? У меня есть такой опыт, лет 15 назад за Искитимом тушили какой-то классикоподобный жигуль. С толпой мимопроезжавших разрядили в него штук 15 огнетушителей и пофиг. Когда подъехала цистерна, тушить было уже нечего
А они нам ещё предлагают пересесть с машин на общественный транспорт. Ржу не могу. Уж лучше на машине ездить, чем на таком транспорте
А МЧС предлагает еще делать елки несгораемыми! Займитесь производителем этого автобуса из картона и пластмассы!