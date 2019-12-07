Еще одну трассу в Алтайском крае перекрыли для всех видов транспорта

В ГИБДД сообщили о перекрытии еще одной трассы для всех видов транспорта. Движение полностью закрыто.
"Временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области" от города Змеиногорска до города Рубцовска", — говорится в сообщении.
При этом, ограничение на трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" Алейск – Рубцовск снято.
Перекрытыми остаются дорога Алейск – Чарышское, от с. Новокалманка до с. Чарышское с 83-го по 172-й километр и автодорога "Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан".
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