Ученые сделали напиток из морского сорняка, который помогает худеть

Дальневосточные ученые создали напиток их морского сорняка, который будут выпускать с тремя вкусами, сообщают "Известия".
Коктейль состоит из сыворотки, сока и морской травы, растущей как сорняк. Основная ценность напитка состоит в том, что он содержит пектин, который помогает выводить из организма алкоголь, токсины и тяжелые металлы.
Его планируют выпускать с тремя вкусами: персик, абрикос и ананас. Напиток поможет утолить жажду и голод, восстановить силы после занятий спортом или болезни. Создатели отмечают, что коктейль можно легко использовать вместо перекуса, что позволит легко сбросить несколько лишних килограммов.
Комментарии