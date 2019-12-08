Новый загадочный инвестор застроит гору на "Белокурихе-2"

Новый инвестор появится в туркластере "Белокуриха-2". Он обустроит крупный горнолыжный и рекреационный комплекс у горы Глухариной: подъемники, трассы и средства размещения. Об этом 7 декабря на Инвестиционном форуме в Белокурихе рассказал Александр Каменщиков, собственник ГК "СИАС". Однако название компании-инвестора он не назвал.
Привлечением инвесторов на площадку занималась компания "Курорт Белокуриха". По словам Константина Ежова, ее гендиректора, инвестиционное соглашение между новым инвестором, правительством Алтайского края и мэрией города-курорта подпишут в ближайшие неделю-две.
ГК "СИАС" разрабатывала проект всей территории "Белокурихи-2". Она совместно с "Курортом Белокуриха" участвует в привлечении нового инвестора, однако каким именно образом, не объяснили.
Сумму предполагаемых инвестиций пока также хранят в секрете, но судя по ранее заявленным проектам, это сотни миллионов, а то и миллиарды рублей.
Как рассказал Александр Каменщиков, благодаря работе местных властей появилась возможность перевести часть земель рослесфонда в категорию городских земель. Это позволит отдать под застройку вместо первоначально запланированных 16 га более 34 га.
Это, по словам Каменщикова, позволит перейти на низкоэтажную застройку, оформить набережную местной речки, прогулочную зону, максимально сохранить окружающую природу.
"Главная цель – сохранить комплексную застройку, чтобы не было хаотичности, как это, например, есть в Шерегеше", – сказал Каменщиков.
На Глухариной горе планируется построить трассы для туристов, для спортсменов-горнолыжников, а также организовать специальную территорию для фрирайдеров (ездят не по проложенным трассам, а по произвольным траекториям).
Всего перед Инвестиционным форумом компания "Курорт Белокуриха" подготовила для потенциальных инвесторов четыре площадки. Помимо участка у Глухариной горы, это еще три участка площадью по 80 и 35 соток.
Комментарии
Хорошо что к нам заходят неизвестные инвесторы для застройки Белокурих 2. Появятся новые места,лес для лесопереробатывающих заводов нашых братьев, горнолыжеики со всего мира будут тащить свои вонючие доллары в наш бюджет... Одним словом правильно что гору продали!
Загадочный инвестор уже 5 лет загадывает.
09:16
Ты хоть бы вначале русский до конца освоил, а потом уже шутейством здесь занимался.