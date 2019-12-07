В бийской школе произошел пожар

В школе № 1 города Бийска на вахте загорелась проводка, рассказали очевидцы в социальных сетях.
К учебному заведению приехали несколько пожарных автомобилей, а детей, согласно правилам, эвакуировали из здания.
Поскольку тревога была не учебной, школьников вывели на улицу в том, в чем они находились на уроках. Куртки никто не брал.
Горожане возмутились тем, что ребята мерзли на улице. Сначала они пошли в аптеку, откуда детей прогнали, затем в отделение банка – тот же результат, в итоге школьники пережидали тушение в ближайшей больнице.
В комментариях люди возмутились тем, что педагоги не отвели подопечных за куртками, но стоит отметить, что тревога была не учебной, а значит, действовать нужно было быстро.
Комментарии