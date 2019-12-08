РЖД запустили новый рейс из Барнаула в Москву

Новый скорый поезд № 77/78 сообщением Абакан – Москва будет курсировать через Барнаул, сообщает пресс-служба РЖД. Скорый поезд № 77/78 Абакан – Москва начнет курсировать через Новокузнецк и Барнаул с 8 декабря.
Общее время в пути следования составит чуть менее трех суток (на три часа быстрее поезда № 67/68 сообщением Абакан – Москва через Ачинск).
Также маршрут будет проходить через такие города, как Екатеринбург, Междуреченск, Новокузнецк, Омск и Пермь.
В составе будут как плацкартные, так и купейные вагоны.
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