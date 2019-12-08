Алтайская трасса перекрыта из-за сильного снегопада

Алтайские дорожники перекрыли дорогу "Алейск – Чарышское" км 82 (с. Новокалманка) до км 172 (с.Чарышское) из-за снегопада. Как сообщается на сайте Алтайавтодора, по состоянию на 9 утра 8 ноября дорожные предприятия края работают в усиленном режиме. В течение суток 07 декабря на очистке дорог задействовано 422 единицы снегоуборочной техники, израсходовано более 1100 т ПГМ.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды 7 декабря было перекрыто движение на дороге Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, а также на трассах Бийск-Мартыново-Ельцовка-гр.Кемеровской области (на всем протяжении) и по Троицкое-Целинное (на всем протяжении) для автобусов и грузовых автомобилей. Однако через несколько часов движение открыли.
Из бюджета Алтайского края ежегодно на очистку дорог от снега выделяется около 2 миллиардов рублей.
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