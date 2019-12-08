Алтайский конькобежец победил на этапе Кубка мира

Конькобежец из Алтайского края Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров с результатом 34,636 секунды на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в казахстанском Нур-Султане, сообщает Минспорт региона.
Второй результат показал его товарищ по сборной России, действующий чемпион мира на этой дистанции Руслан Мурашов, третье место досталось канадцу Алексу Буавер-Лакруа. Россиянин Артем Арефьев показал четвертый результат.
Муштаков – одна из главных надежд алтайского спорта, способный уже бороться за медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Он дебютировал в национальной сборной России всего год назад. Тогда он завоевал две бронзовые медали чемпионата мира на отдельных дистанциях (в командном спринте и на 500-метровке), золото и бронзу в командном спринте и серебро в личных соревнованиях на дистанции 500 метров на этапах Кубка мира. Также в 2018 году алтайский конькобежец стал двукратным серебряным призером чемпионата России на отдельных дистанциях (500 и 1000 метров) и выиграл чемпионат страны в спринтерском многоборье.
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Наши триумфаторы. Кто из алтайских спортсменов блистал на мировых аренахПобеда Сергея Шубенкова стала радостным известием для жителей Алтайского края и одновременно поводом для гордости своими атлетами. В этой связи появился повод вспомнить о тех наших земляках, кто достигал вершин в мировом спорте.
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