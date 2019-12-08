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Новости

Переговоры  Путина и Лукашенко "с глазу на глаз" продлились более 5 часов

, ИА "Амител"
Это даже больше, чем длится "Ирландец" Мартина Скорсезе

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи. Как сообщает пресс-служба Кремля, они продлились более 5,5  часов. Но о чем конкретно говорили главы государств неизвестно. Оба лидера отказались общаться с журналистами.

"Открывая встречу, российский лидер приветствовал всех участников встречи и поздравил с двадцатилетием с момента подписания договора о создании Союзного государства. Путин отметил, что правительствами обеих стран за минувшие годы проделана большая работа по интеграции. Глава российского государства предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса", — сообщает ТАСС.

Дальше встреча была без СМИ. С российской стороны во встрече принимали участие, в частности, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.12.2019 10:50
гость

Но о чем конкретно говорили главы государств неизвестно

Может что-то задумали?

8.12.2019 11:05
- гость -

Можешь бухали?

8.12.2019 11:17
- гость -

Очень уж хочет Сказочный новое государство и новые два президентских срока.

8.12.2019 11:20
- гость -

В Минске протесты против интеграции

8.12.2019 11:27
- гость -

Переговоры закончились безрезультатно, ждём "вежливых зелёных человечков"с танками из Военторга в Белоруссии

8.12.2019 11:33
- гость -

8.12.2019 11:20
- гость -

300 дурачков проплаченных вышло на протесты.

8.12.2019 11:50
Doka

В Белоруссии 7 Ноября выходной день, у нас нет; там есть сметная казнь, у нас нет ... мелочи.

8.12.2019 11:52
технарь

Батька на двух стульях не усидит

8.12.2019 11:55
- гость -

8.12.2019 11:33
- гость -
8.12.2019 11:20
- гость -

300 дурачков проплаченных вышло на протесты.

Ты что ли проплатил?

8.12.2019 11:57
- гость -

Терки хитрого крестьянина и распальцованного гопника.

8.12.2019 12:01
- гость -

За два дня до встречи в Сочи Лукашенко уверял, что у него нет планов войти в состав любого государства, "даже братской России". А в середине ноября белорусский президент сетовал на то, что Москва каждый год ставит Минску новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - жаловался Лукашенко. - Извините, на хрена нужен тогда такой союз".

8.12.2019 12:20
- гость -

Они обсуждали как в союзе свернуть в бараний рог либералов и геев.

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