Житель Алтая убил пенсионерку, приняв ее за "ведьму"

Жителя Республики Алтай обвинили в убийстве пенсионерки, которую он принял за ведьму, сообщает пресс-служба СК по региону.
32-летний житель села Кебезень Турочакского района находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов поселка. Был в гостях. Ему показалось, что сидевшая рядом 84-летняя женщина была "ведьмой", рассказали в республиканской прокуратуре.
Испытывая к женщине личные неприязненные отношения, нанес ей не менее шести ударов кулаками, а также 19 ударов костылем в область головы, рук и грудной клетки, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый полностью признал вину.
Дело направлено в Турочакский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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