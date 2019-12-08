В Алтайском крае за неделю зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за период с 25 ноября по 2 декабря зарегистрировали 18 400 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на несколько процентов выше эпидпорога.
Так среди заболевших 75,3% составляют дети в возрасте до 14 лет. Впервые в этом сезоне выявили два случая гриппа — циркуляции вирусов группы В. Остальные заболевания — обычные ОРВИ. Вирус типа B передается только от человека к человеку. Он не вызывает особо тяжких эпидемий. Его вспышки, как правило, носят локальный характер. Их периодичность — 4-6 лет. Они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них. При вирусе группы В болезнь протекает в более легкой форме, поражая чаще всего детей и молодых людей.
В ведомстве напомнили, что против гриппа за счет средств федерального бюджета привито более 1 млн. человек (46,2%).
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