Алтайский край вошел в регионы с большим количеством поддельного топлива на АЗС

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии отчиталось о ревизии автозаправочных станций за девять месяцев 2019 года. Ведомство проанализировало образцы бензина и дизеля на 920 заправках и опубликовало список регионов с наибольшей долей некачественного топлива. В результате проверок Алтайский край вошел в число регионов страны, где такого бензина много.
Как следует из доклада, свыше 20% паленого топлива обнаружили на АЗС в республиках Крым, Дагестан, Чечня, Алтай, Хакасия, Тыва, во Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Томской, Новосибирской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Кроме того, высокий риск нарваться на суррогат сохраняется в Алтайском и Хабаровском краях.
По данным Росстандарта, доля фальсифицированного топлива в масштабах страны с 2015 года упала более чем вдвое.
Отметим, что в Алтайском крае несколько раз проходили проверки по качеству топлива, которые выявляли нарушения. В основном у независимых АЗС.
Комментарии
И че?!!!! Да пусть на АЗС будет ослиная моча разбавленная бензином, лишь бы не 37-й год.
8.12.2019 13:07
- гость -
И че?!!!! Да пусть на АЗС будет ослиная моча разбавленная бензином, лишь бы не 37-й год.
Лишь бы войны не было!
Вы все правильно поняли, старик Эзоп был бы в восторге!
Позорный край
У нас фсё можна !!!
А слабо озвучить точки с проверками? Или против нефтемафии попко жим-жим? Ща дадут кому надо, и все успокоится, а вы как заправлялись ослиной мочой, так и заправляйтесь, убивайте свои авто. Еще и барыги на запчастях и автосервисы заработают. И налоги...
Поклон до земли *сарказм*
И? Где посадки? В клятом совке был бы расстрел за саботаж, а в Великой Сильной России это уважаемые люди?