В алтайском городе из-за теплой погоды проснулись бабочки

В Камне-на-Оби Алтайского края на фоне оттепели и аномально теплой погоды проснулись бабочки-крапивницы. Житель города Алексей нашел насекомое у себя дома.
"Скорее всего, из подпола вылетела. Забралась туда летом и "оттаяла", когда на улице потеплело", – объяснил он свою находку.
Как сообщает издание "Каменские известия", местные жители шутят, что в ближайшее время можно будет идти в лес за опятами.
7 и 8 декабря в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада. Дорожники временно перекрыли несколько трасс, в том числе из Барнаула в Рубцовск. В ближайшие дни в регионе будет плюсовая температура.
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